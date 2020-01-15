متعب بن قويد يدشن فعاليات مهرجان وادينا تراث وأصالة الرابع

دشن مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة وادي الدواسر متعب بن مترك بن قويد، عصر الثلاثاء، فعاليات مهرجان “وادينا تراث وأصالة” الرابع، الذي يشرف عليه المكتب وتنظمه مؤسسة إشراقة النجاح لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويقام بحديقة الولامين بالتعاون مع بلدية المحافظة.

جاء ذلك بحضور رئيس المجلس البلدي بمحافظة وادي الدواسر إبراهيم بن مفرج آل هدران، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية ماجد بن حسن آل ناهش، وعدد من الإعلاميين والأهالي الجاليات بالمحافظة.

وبدأت فعاليات المهرجان باستعراض للخيالة والركايب، والعرضة السعودية، ثم تجول الحضور في أركان المهرجان المختلفة التي تضمنت القرية الشعبية، والأسر المنتجة، والبناء بالطين والجريد، وقفوا على المزرعة القديمة التي تحاكي طبيعة الفلاح، وشاهدوا بعض النماذج التي تحاكي الأسواق، ومجال البيع والشراء، والألعاب الشعبية، وحفلات الزواج قديمًا والطب الشعبي، والكتاتيب، وجلسة المشراق، إلى جانب قسم المتاحف ومسرح الأسرة والطفل ومدينة الألعاب.

كما تضمن المهرجان مشاركة الجالية المصرية بمحافظة وادي الدواسر، من خلال ركن “حضارة بلد”، حيث قدمت الجالية المصرية جانب من تراثها الشعبي حيث وجد تفاعلاً كبيرا من الحضور.

وعبر “بن قويد”، عن إعجابه بما شاهده من فعاليات متنوعة، مشيدًا بدور المؤسسة المنظمة وعلى ما تقدمه من لمسات ابداعية تظهر في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها في محافظة وادي الدواسر، مؤكدًا أن المهرجان جاء لتأكيد الفخر والاعتزاز بالتراث والأصالة، رافعًا شكره وتقديره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة برئيسها الأستاذ أحمد الخطيب على حرصه الدائم على اقامة مثل هذه الفعاليات، متمنيًا للمهرجان المزيد من التطور في ظل دعم القيادة الرشيدة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمهرجان غازي بن حسين المسعري، أن إقامة فعاليات مهرجان وادينا تراث وأصالة للمرة الرابعة يؤكد اعتزاز أهالي هذه المحافظة بتاريخها وحضارتها وعمقها، متقدمًا بالشكر لمحافظ وادي الدواسر عبد الله بن سليمان المبارك على حرصه واهتمامه، ولرئيس بلدية وادي الدواسر صالح السليس، على جهوده المبذولة التي أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإقامة المهرجان.