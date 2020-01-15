استقالة مدير المخابرات السودانية بعد إنهاء “تمرد” عناصر في الجهاز

أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأربعاء، أن أبوبكر مصطفى مدير المخابرات العامة السودانية، تقدم باستقالته بعدما تصدى الجيش لحركة “تمرد” قام بها عناصر في الجهاز رفضًا لخطة لإعادة هيكلته.

وقال “البرهان”، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: “لقد اتصل مصطفى تلفونيًا للإبلاغ باستقالته وطلبنا منه أن يأتي بها مكتوبة وهي الآن قيد النظر”.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة “تمرد” نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة، ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية، الأربعاء.

ووقع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقًا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.