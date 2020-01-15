تدريب مفتشي تعداد السعودية في الطائف عملياً على الأجهزة الذكية

بحضور مشرف تعداد السعودية ٢٠٢٠ بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ تركي القريني والأستاذ فهد المطيري نائب أول مشرف تعداد السعودية ٢٠٢٠ تم تدريب المفتشين المشاركين في التعداد ٢٠٢٠ في الطائف على الأجهزة الذكية وذلك ضمن برنامجهم التدريبي.

وتم تقسيم المتدربين لــ ٩ مجموعات حيث يشرف كل مساعد مشرف على هذه المجموعة ويتولى تدريبهم.وقد ابدعت المجموعات في التطبيق العلمي على الأجهزة الذكية .

القريني قدم شكره للأستاذ فهد المطيري ولجميع فريق العمل في الطائف على جهودهم الرائعة والحثيثة لتدريب المفتشين والتأكد من عملية اتقانهم للتطبيق العملي.