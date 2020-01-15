300 مقاتل سوري استغل أردوغان ظروفهم ووجهم للقتال في لبيبا برواتب شهرية

كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية إن تركيا استقدمت مقاتلين سوريين وزجت بهم إلى حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا رئيس حكومة الوفاق فايز السراج للقتال إلى جانبه في طرابلس برواتب شهرية.

قالت مصادر سورية إن ألفي مقاتل سوري سافروا من تركيا للقتال في ساحات ليبيا، في تطور غير مسبوق يهدد بزيادة تعقيد الحرب الأهلية المستعصية في الدولة الواقعة بشمال إفريقيا.

لقد دعمت أنقرة المعارضة السورية منذ الأيام الأولى للمعركة ضد الرئيس السوري بشار الأسد ، حتى عندما أصبحت المجموعة المظلة الأصلية للجيش السوري الحر ضعيفة ومنقسمة بسبب الاقتتال الداخلي ونمو العناصر داخل صفوف المتمردين. تستخدم تركيا الآن بعض مقاتلي المتمردين كوكلاء ضد القوات التي يقودها الأكراد.

“الوضع مختلف في ليبيا تماما عن سوريا”، قالت كلوديا جازيني ، وهي محللة كبيرة في ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية. “المشاعر المعادية للأتراك قوية بالفعل بسبب تدخل أنقرة ويمكن أن تنمو نتيجة لذلك، وتلعب لصالح حفتر”.

ونشرت تركيا 300 رجل من الجماعات الإرهابية السورية بتمويل ورواتب، وغادروا سوريا عبر معبر هور كيليس الحدودي العسكري في 24 ديسمبر ، ثم 350 آخرين في 29 ديسمبر، ثم نُقلوا إلى طرابلس ، العاصمة الليبية ، حيث تم إرسالهم إلى مواقع المواجهة في شرق المدينة.

عبر 1،350 رجل آخر إلى تركيا في 5 يناير. ومنذ ذلك الحين تم نشر البعض في ليبيا مع آخرين لا يزالون يتلقون تدريبات في معسكرات في جنوب تركيا. المزيد من الرجال من الشام الفيلق الإسلامي يفكرون أيضًا في السفر إلى ليبيا.

وقالت مصادر في الحزب الوطني الصومالي إن المقاتلين وقعوا عقودًا مدتها ستة أشهر مباشرة، مقابل 2000 دولار (1500 جنيه إسترليني) شهريًا – وهو مبلغ ضخم مقارنة بـ 450- 550 ليرة تركية (52 جنيه إسترليني – 72 جنيه إسترليني) شهريًا يكسبونها في سوريا. وقد تم إعطاؤهم الجنسية التركية.