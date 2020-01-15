مشرف التعداد السكاني بمكة: المعلمون هم خيرة من يقومون بتعداد السعودية ٢٠٢٠

أكَّد الأستاذ تركي القريني المشرف العام على التعداد العام للسكان والمساكن بمنطقة مكة المكرمة أن التعداد العام للسكان والمساكن يمثّل مطلباً أساسياً لوضع خطط وبرامج التنمية باستخدام قاعدة معلومات حديثة وموثوقة وشاملة لكل ما يتعلّق بحجم السكان وتركيبهم العمري وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك يبين حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خفظهم الله لتوفير بيانات ذات جودة عالية من خلال التعداد العام للسكان والمساكن ٢٠٢٠.

مؤكدا أن المعلمين هم خير ة من يقومون بعملية التعداد العام للسكان والمساكن في تعداد السعودية ٢٠٢٠ وذلك لما يملكونه من خبرات وأساليب تربوية تمكنهم من التعامل مع شتى فئات المجتمع ويتميز تعداد السعودية ٢٠٢٠ بكونه يعتمد على الأسلوب التقني لجمع البيانات من خلال استمارة إلكترونية تم تضمينها في أجهزة لوحية فهم من يمتلك أيضًا مهارة التعامل مع الأجهزة الذكية .

وذلك خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء بالمفتشين المتدربين لتعداد السعودية ٢٠٢٠ في الطائف بحضور نائب أول مشرف تعداد السعودية في منطقة مكة المكرمة فهد المطيري وفريق عمل تعداد السعودية بالطائف .

وقال القريني للمتدربين إن نظام الإحصاءات العامة قد أكد على حفظ جميع البيانات والمعلومات الفردية لدى الهيئة العامة للإحصاء بسرية تامة، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو جهة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها مهما كانت المسوغات أو استخدامها لغرض غير إحصائي.

وقال يعتبر تعداد هذا العام ٢٠٢٠ التعداد الخامس في سلسلة التعدادات التي نفذتها الهيئة العامة للإحصاء والمعلومات و وستتم ليلة الإسناد الزمني لبيانات التعداد ١٧ مارس ٢٠٢٠.

وقال القريني إن موظفي التعداد سيحملون بطاقات شخصية صادرة من قبل هيئة الإحصاءات العامة تثبت انتماءهم لمشروع التعداد .

مشيدًا بتكامل الجهات الحكومية والأهلية لنجاح تعداد ٢٠٢٠ ومقدمًا شكره وتقديره لفريق تعداد السعودية ٢٠٢٠ بالطائف.