إحصاءات: أكثر من 3 آلاف احتجاج بإيران خلال 2019 #ايران_تنتفض #تظاهرات_ايران

كشفت إحصاءات حديثة عن تصاعد الاحتجاجات في إيران خلال عام 2019، اعتراضا على سياسات النظام الإيراني في مجالات مختلفة، حيث بلغت أكثر من 3 آلاف احتجاج.

وفقا لتقرير منظمة مجاهدي خلق (معارضة) التي تمثل مجلس المقاومة الإيرانية من مقرها بباريس، شهدت أقاليم إيران المختلفة الـ31 إقليما نحو 3530 تجمعا احتجاجيا على مدار العام الماضي، حسبما رصد تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

ونظم الإيرانيون ما لايقل عن 294 تجمعا احتجاجيا شهريا ضد نظام المرشد علي خامنئي خلال العام الماضي، في جميع أنحاء البلاد.

ويعكس مجموع الاحتجاجات في إيران مدى السخط الشعبي تجاه الوضع الراهن بالعام الماضي وسط لا مبالاة من مسؤولي النظام الإيراني، حسب التقرير.

وانتقدت المقاومة الإيرانية بتقريرها الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين من جانب نظام خامنئي، بشكل أسفر عن مقتل 1500 محتج واعتقال قرابة 12 ألف شخص بالتزامن مع انتفاضة البنزين نهاية العام الماضي.

ولجأ النظام الإيراني إلى تدابير قمعية أخرى بينها الهجوم على التجمعات الاحتجاجية، واعتقال الناشطين، والسجن لفترات طويلة والنفي لمناطق نائية داخل البلاد.

وتحولت مطالب المحتجين بالأساس ضد الفقر والبطالة والتمييز والفساد إلى شعارات سياسية دعت للإطاحة بالنظام الإيراني برمته في عام 2019، في ظل إدراك الإيرانيين أن نظامهم يهدر ثرواتهم لصالح دعم الإرهاب خارج الحدود، وفق التقرير.