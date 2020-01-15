ضبط “فهود” حاول متسلسل إدخالها للمملكة.. و”الحياة الفطرية” تحذر

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم، تسلم عدد من الفهود، ضبطتها شرطة جيزان بحيازة أحد المتسللين.

وقالت في تغريدة على “تويتر”: “تلقينا بلاغا بوجود عدد من الفهود لدى أحد مراكز الشرطة بالمنطقة تم ضبطها بحوزة أحد المتسللين عند محاولة تهريبها إلى المملكة في مخالفة للأمر القاضي بمنع استيراد المفترسات وكذلك مخالفة لنظام الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها”.

وأضافت: “باشرت الهيئة البلاغ واستلام الضبطية، كما ستستكمل الهيئة الإجراءات النظامية حيال ذلك”.

ونوهت الهيئة بأن استيراد الأفراد والمؤسسات الحيوانات المفترسة أواقتناءها يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات ويعاقب عليها النظام.