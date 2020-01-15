ترامب يوقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع الصين

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس مجلس الدولة الصينى ليو هي المرحلة الأولى من الاتفاق التجارى بين واشنطن وبكين، وذلك حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، فى خبر عاجل لها.

ويعد الاتفاق التجارى، لحل بعض المشكلات التي تكمن في قلب الحرب التجارية التي استمرت بين أكبر اقتصادين في العالم على مدار 18 شهرًا، ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الآبيض، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي لحفل توقيع ما يصفونه “اتفاقية المرحلة الأولى”.

ووقع ترامب وليو الوثيقة المؤلفة من 86 صفحة في البيت الأبيض أمام ما يربو على 200 ضيف من الدوائر التجارية والحكومية والدبلوماسية تلقوا دعوات للحضور. وتنص الاتفاقية، بحسب إذاعة صوت أمريكا. على دعوة الصين إلى زيادة مشترياتها من السلع الأمريكية، ووقف ممارسة إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا، وعدم التلاعب بعملتها من أجل جعل صادراتها أرخص.

وفي المقابل، أزالت الولايات المتحدة بالفعل تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة، بموجب الاتفاق التجاري، كما أوقفت خططًا لإضافة تعريفة جديدة على السلع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، بينما خفضت نصف التعريفات الجمركية على حوالي 110 مليارات دولار من المنتجات الصينية.

وستبقى التعريفات الأمريكية سارية على حوالي 360 مليار دولار من الواردات من الصين. ولا تتناول الاتفاقية دعم الصين للشركات المملوكة للدولة، وهي مسألة من المحتمل مناقشتها في المرحلة التالية من المحادثات التجارية.

وفى السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاربعاء، خلال خطاب له بالبيت الأبيض، اتخاذ “خطوة جدية للغاية غير مسبوقة” فى ملف التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الصين عادلة وذلك عن طريق توقيع “المرحلة الأولى من الاتفاقية التاريخية” بين البلدين.

وقدّم الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة “سى إن إن” الأمريكية اليوم، الشكر إلى نظيره الصينى شى جين بينج واصفاً إياه بأنه “صديق جيد للغاية لي”.