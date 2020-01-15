سيناتور أمريكي: قاسم سليماني كان يخطط لتنفيذ عملية في تركيا

قال السيناتور الأمريكي تيد كروز إن قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، كان يخطط لتنفيذ عمليات في عدد من الدول من بينها تركيا، قبل مقتله في عملية أمريكية استهدفته بالعاصمة العراقية بغداد.

ووفقا لمقترح قدم إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، لمكافأة العسكريين الذين نفذوا عملية قتل قاسم سليماني، زعم السيناتور أن سليماني خطط لشن هجمات على عدد من الدول من بينها تركيا وألمانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وكينيا.

مقترح كروز الذي حمل توقيع 44 سيناتور جمهوري، ذكر فيه أن سليماني وقف وراء واقعة محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد أواخر العام الماضي، قائلًا: “لقد كان مقتل قاسم سليماني عزاءً كبيرًا لمئات المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان، إضافة إلى عائلات الآخرين الذين قتلوا في الهجمات التي شنها فيلق القدس التابع للحرس الثوري”.

من جهة أخرى أدان المسئولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس رجب أردوغان، مقتل قاسم سليماني واعتبروه تصرفًا خاطئًا وغير مقبول.