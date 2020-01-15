اللهيبي يقف على جناح تعليم الطائف المشارك في الحديقة الثقافية بجدة 

أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بجهود إدارة النشاط الطلابي وإدارة نشاط الطالبات في إبراز مشاركة تعليم الطائف ضمن برنامج “الحديقة الثقافية” في ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة بلغة القرآن ؟”، وذلك خلال زيارته عصر اليوم الأربعاء لجناح تعليم الطائف المشارك في الحديقة الثقافية على الواجهة البحرية بجدة.

اطلع اللهيبي على مبادرات الإدارة والمعرض المصاحب واستمع لشرح واحد من القائمين والقائمات على المعرض مقدماً شكره وتقديره لمدير إدارة النشاط الطلابي ومديرة نشاط الطالبات وفريق العمل من البنين والبنات وجميع المشاركين في المبادرات والمعرض والعروض والمسرحيات من جميع المدارس (بنين وبنات) مثمناً جهود المدير التنفيذي للملتقى على الحليفي.

يذكر أن الإدارة قد شاركت بأربع مبادرات نوعية بإضافة إلى عروض ومسرحيات وأبوريتات.