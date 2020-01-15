البنتاجون ينفي دفع #السعودية مليار دولار مقابل استضافة قوات أمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إن المحادثات جارية مع المملكة العربية السعودية بشأن كيفية المساهمة في دفع تكاليف استضافة قوات أمريكية.

وعن دفع مبلغ المليار دورلار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، قالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم البنتاجون في بيان لـCNN: إن “المملكة العربية السعودية وافقت على المساهمة بتكاليف هذه النشاطات (بقاء القوات الأمريكية) والمحادثات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات، مساهمات كهذه لا تؤدي لإرسال قوات أمريكية جديدة، ولا تدفع وزارة الدفاع لأخذ مهمة أو مسؤوليات جديدة”.

وأضافت المتحدثة قائلة: “في الوقت الذي لن نعلق فيه على اتفاقيات دفاعية ثنائية، وبصورة أوسع، تشجع الولايات المتحدة الأمريكية تحمل الأعباء بين الشركاء في دعم المصالح الأمنية المشتركة لتشمل الدفاع عن الخليج العربي”.

ووافقت المملكة العربية السعودية على استضافة قوات أمريكية وبطاريات الصواريخ الدفاعية كرد على التهديد الإيراني لمنطقة الشرق الأوسط ومصالح النفط العالمية.