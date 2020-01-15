آل معيوف يثير الجدل.. من حق الفتاة أن تستقل في مسكن بمفردها

أثار الداعية السعودي عبدالله آل معيوف، المحامي والمستشار الشرعي، جدلا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكان الداعية صرح بأن من حق الفتاة البالغة أن تخرج من بيت أسرتها وتسكن في مكان آخر دون أن يُعتبر ذلك تغيب.

المعيوف أوضح خلال لقاء تلفزيويني “عندنا إساءة لفهم المصطلحات، فالتغيب معناه أن شخصا تغيب عن مسكنه المعتاد لأسباب غير معلومة، وعندها تلجأ الأسرة للجهات المختصة لمعاونتهم في البحث عنه، فهو مجني عليه في ظروف غامضة، وتتحرك الأجهزة المعنية لإيجاده، أما المتغيبة ينظر لها كأنها جاني”.

وأضاف: “عندما تقرر الفتاة البالغة أن تسكن في مكان معلوم لوحدها فقد مارست حق مشروع من أبسط حقوقها في الحياة، لماذا نأتي للذكر ونقول ما عليك شيء والأنثى نعاقبها”.

وتابع: “المملكة وقعت معاهدات حقوق المرأة ومن أبسط الحقوق الاستقلال، والسكن حق مشروع، فعندما نفرض عليها مكانا معينا فهذا يسمى الإقامة الجبرية، والأنثى بشكل عام ولاءها للأسرة أقوى من الذكر، عنما تستقل فاعلم أنها وجدت أمرا لا تستطيع احتماله فهي تنجوا بنفسها، مثلا منعها من العمل أو الدراسة أو التنغيص عليها حياتها ومنعها من الجوال وغيره “.

تصريحات المعيوف أثارت جدلا بين من رأى أنها وجهة نظر لا بد أن تحترم وبين من رأها لا تصح ومخالفة لعادات المملكة.

واعترض مغرّد على طرح المحامي قائلا من سوف يسمح لابنته أن تعيش وحدها في مكان معلوم وبعيد عن أسرتها. وهل سوف تعرف ماذا تفعل لوحدها ومع من تختلط. البنت التي تخرج من منزل والدها قبل زواجها و تطلب العيش وحدها لا يمكن أن تكون محل ثقة. البنت عرض و شرف وسمعة للعائلة”.

وقال آخر: “حق من حقوق الفتاة الاستقلال والوظيفة والسكن متى ما أرادت. مع أني متأكد أن 95% من بناتنا لن يستقلوا وسيزداد ترابط الأسر بشكل أقوى .. فئة قليلة فقط تريد الاستقلال ومن حقهم.