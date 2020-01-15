تصريح يثير السخرية من وزير تركي: ليبيا جارتنا عبر البحر وليست جارة لمصر

أثار تصريح لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، بشأن موقع ليبيا الجغرافي وقربها إلى تركيا عن مصر والسعودية والإمارات، سخرية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال الوزير أمام وسائل الإعلام في أنقرة إن “ليبيا هي جارتنا عبر البحر ومن غير المرجح أن نبقى على الحياد، بينما تتواجد هناك دول ليست جارة مثل مصر”، وفقا لما نقلت صحيفة ديلي صباح التركية.

واعتبر وزير الدفاع التركي أن السؤال حول سبب وجود الجيش التركي هناك لا معنى له.

تصريحات المسؤول العسكري التركي البارز فجرت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول المغردون تصريحاته مستهزئين من جهله بالجغرافيا، أو ربما تعمد ذلك لتزييف الخريطة كما تحاول تركيا تزييف التاريخ لنهب ثروات المنطقة.