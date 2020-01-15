بولتون يظهر بالدوحة.. مستشار الأمن السابق يضع قطر في حرج مع ترامب

يبدو أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي السابق جون بولتون وضع الدوحة في مأزق كبير، بعد الفيديو المتداول له من حسابات قطرية قيل إنه أثناء تجوله بالقرب من منطقة مشيرب في العاصمة القطرية.

فيديو بولتون الذي لم يتعد الثواني ظهرت فيه لافتات بأسماء مناطق في الدوحة ما أكد تعليقات المغردين بشأن وجوده هناك، وأثار ذلك تساؤلات عن إقامته في هذا التوقيت بالدوحة.

وفقا لآخر المعلومات التي نقلتها تقارير إعلامية في وقت سابق عن مصادر بأن مركز الدرسات الاستراتيجية “الانترپرايز”

انتقل مقره من أمريكا إلى الدوحة ووجود بولتون هناك يرتبط بهذا المركز لأنه أحد أعضائه المؤسسين.

مأزق الدوحة

وبصرف النظر عن السبب الذي يتواجد من أجله بولتون في قطر، فإنه يضع الأخيرة في مأزق كبير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه من المرجح أن يكون جون بولتون المستشار السابق للرئيس الأميركي للأمن القومي الذي غادر منصبه في سبتمبر بعد خلافات على طريقة الإدارة مع ترامب، هو الذي وشى بالرئيس في فضيحة المحادثة مع الرئيس الأوكراني. وفقا لما أورده موقع ناشونال إنترست الأميركي على لسان مسؤول سابق.

وقال تقرير الموقع الأمريكي إن بولتون الذي أصبح حاليا مواطنا عاديا، قد غادر منصبه لكنه لا يرضى لنفسه أن يصبح منسيا، وأضاف أنه وكما يتضح من ملاحظات عامة مسجلة أدلى بها بولتون في وقت سابق في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وفي تعليقات أخرى قيلت في اجتماع عُقد في سبتمبر المنصرم في معهد غيتستون السري، فإن بولتون لا يخفي تباعده عن ترامب فيما يتعلق بالسياسة.

وكان بولتون قد ذكر بامتعاض في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أنه حر حاليا في التحدث بصراحة.

وأشار موقع ناشونال إنترست إلى أن صحيفة ديلي بيست الأميركية ذكرت أن ترامب قلق من أن بولتون يقف وراء حملة التسريبات ضد البيت الأبيض، ومما يدل على ذلك هو ظهور حلفاء بولتون أمام الكونغرس بمن فيهم عميلة مجلس الأمن القومي الروسي سابقا فيونا هيل، التي أثارت الإعجاب في الكونغرس.