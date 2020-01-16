اليويفا: إيرادات أكبر 30 فريقا في أوروبا تساوي ما يحصل عليه 682 آخرين

قال تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن إيرادات أكبر 30 فريقا في القارة تساوي ما حصل عليه 682 ناديا آخرين في 2018 إذ ما زالت الثروة في أيدي عدد قليل من الأندية.

وأضاف اليويفا في تقريره السنوي عن الأندية أن إيرادات 712 فريقا في الدرجات الأعلى في 55 بطولة دوري في أوروبا وصلت إلى 21 مليار يورو في العام المالي 2018 بزيادة بنسبة 20 في المئة عن العام السابق عليه.

وأوضح اليويفا أن إيرادات البطولات الخمس الأكبر وهي إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بلغت 75 في المئة وهو رقم قياسي وأن 49 في المئة من هذه النسبة ذهبت إلى 30 فريقا فقط.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا “التقرير يوضح عددا من المخاطر المتواصلة ضد استقرار ونجاح كرة القدم الأوروبية.

“هذا يتضمن مخاطر استقطاب الإيرادات التي تغذيها العولمة والمشهد الإعلامي المشتت وحالات الاعتماد المفرط على إيرادات الانتقالات”.

وحذر التقرير من أن الأرباح من البث التلفزيوني تسببت في زيادة الرواتب بنسبة 9.4 في المئة أي ما يوازي 1.2 مليار يورو وهي أكبر زيادة في الإيرادات وأن أندية الدوري الإسباني مسؤولة عن 332 مليون يورو في هذه الزيادة.

وتستهلك الرواتب نسبة 64 في المئة من الإيرادات وقال التقرير إنه “أكثر من أي صناعة أخرى”.

وأضاف التقرير “اليويفا سيراقب هذا الأمر بعناية إذ أن أي زيادة أخرى في الرواتب في 2019 ستستهلك الأرباح”.

ولم تكن الانتقالات ضمن إحصاءات الإيرادات إذ أنها تأتي في تقرير منفصل عن بيع الأملاك رغم أن العديد من الأندية تعتمد على ذلك في إيراداتها.

وقال اليويفا إن إجمالي دخل الأندية وصل إلى ستة مليارات يورو من الانتقالات بزيادة بنسبة 25 في المئة.

وأوضح أن الأندية في البرتغال وفرنسا وبلجيكا تعتمد على الانتقالات في إيرادات وأنها وصلت إلى 50 في المئة على الأقل.

وحذر “الأندية التي تبيع اللاعبين أصبحت أكثر اعتمادا على الانتقالات لتغطية رواتب لاعبيها ومصاريف أخرى. هذا الاعتماد المفرط ربما يؤدي إلى مخاطر”.