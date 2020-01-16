الريال يستضيف برشلونة أول مارس في “كلاسيكو” الدور الثاني

سيحتضن ملعب سانتياو برنابيو، مواجهة “كلاسيكو الأرض” بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني بالليغا أول مارس (آذار) المقبل.

وأعلن رئيس رابطة الليغا، خابيير تيباس خلال إحدى الفعاليات المقامة في العاصمة البريطانية لندن، عن موعد اللقاء.

وستقام المباراة ضمن مواجهات الجولة الـ26 من عمر المسابقة.

وكانت مواجهة الدور الأول بين الفريقين على ملعب الكامب نو في 18 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، انتهت بتعادل سلبي بين الغريمين التقليديين.

ويتقاسم قطبا إسبانيا صدارة ترتيب الليغا برصيد 40 نقكة لكليهما، مع أفضلية “البلاوغرانا” بفارق الأهداف.