الترجي يمنح ترخيصاً للاعبه البدري للانضمام إلى اتحاد جدة

منح الترجي التونسي امس الأربعاء ترخيصاً للاعب أنيس البدري يسمح له بالاحتراف بنادي اتحاد جدة السعودي.

وأفاد الترجي في بيان له بأنه منح اللاعب الترخيص بعد أن قدم البدري اعتذاره للنادي ونظراً أيضاً لما قدمه للفريق ومساهمته في النجاحات التي حققها في السنوات الأخيرة.

وقال النادي في بيانه “على الرغم من أن المبلغ لا يلبي طموحات الترجي، قررت الهيئة (الإدارة) وعلى رأسها حمدي المدب منح ترخيص الخروج لأنيس البدري للالتحاق بفريق اتحاد جدة”.

ولم يكشف الترجي عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية ذكرت بأن النادي السعودي عرض 800 ألف دولار لضم البدري.

وكان البدري غاب عن تدريبات الترجي قبل مباراته اليوم ضد النجم الساحلي للالتحاق بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن الترجي اعترض على الصفقة بسبب العرض المالي وهدد بملاحقة اللاعب قانونيا لسفره إلى السعودية دون إذن إدارة النادي ولأنه مرتبط مع الترجي بعقد يمتد إلى يونيو (حزيران) 2020.

وكان البدري قد انضم إلى الترجي في 2016 وتوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين في عامي 2018 و2019.