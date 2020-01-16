تفاصيل الوظائف الأكاديمية الشاغرة في جامعة نجران #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن توفر وظائف أكاديمية “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد” للرجال والنساء للعام الجامعي 1440/1441حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، وذلك خلال الفترة من 24 /5 /1441 هـ وحتى 4 /6 /1441 هـ .

واشترطت العمادة على حملة شهادة الدكتوراه أن يكون المتقدم/ة سعودي/ـة الجنسية، وحاصلاً/ـة على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها مع إحضار معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة خارجية، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصصي البكالوريوس والماجستير، وتكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.

إضافةَ إلى شرط ألا يزيد عمر المتقدم عن (40) سنة فيما يخص مرتبة (أستاذ مساعد)، وألا يزيد عن (47) سنة فيما يخص مرتبتي أستاذ مشارك وأستاذ، وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس جيد جداً على الأقل ؛ باستثناء تخصص الطب فيقبل تقدير جيد في البكالوريوس في بعض التخصصات حسب الموضح في جدول وظائف كلية الطب.

وبيّن عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين أ. د. منصور العتيبي أن النقل على مرتبة (أستاذ – أستاذ مشارك) خاص بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على اللقب العلمي للمرتبة العلمية من جامعة سعودية.

وألا يكون ملتحقاً بوظيفة حكومية (باستثناء النقل من كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكادر الصحي للتخصصات الصحية)؛ والأفضلية في المتقدم على وظيفة أستاذ مساعد لمن يكون لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في مجلة علمية محكمة.

ولا بد أن يحقق المتقدم الشروط الخاصة لكل كلية، وأن يجتاز المقابلة والاختبارات المعدة من قِبل الأقسام العلمية في كل كلية.

ونوهت العمادة إلى أنه يشترط في التخصصات الدقيقة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة للمتقدم/ـة على الوظائف أن يكون حاصلاً/ـة على البكالوريوس في “الطب، طب الأسنان، الصيدلة” تباعاً.

وألزمت الجامعة المتقدمين بتوفير صورٍ مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي “البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه” وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وصور من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي لمرتبتي أستاذ مشارك وأستاذ، وكذلك صورة الهوية الوطنية سارية التاريخ، مع رفع كامل المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني ، والتأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن، مشددةً على استبعاد الطلبات الناقصة إلى جانب عدم قبول المستندات مناولة.

وأتاحت الجامعة التقديم على الرابط الالكتروني التالي: https://academyjobs.nu.edu.sa