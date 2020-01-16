امرأة تصل للمرة الأولى إلى الرئاسة في اليونان

ستختار اليونان للمرة الأولى امرأة لرئاسة الجمهورية هي إيكاتريني ساكلاروبولو التي ترأس المحكمة العليا الإدارية، حسبما أعلن رئيس وزراء البلاد كرياكوس ميتسوتاكيس عبر خطاب تلفزيوني.

وأوضح ميتسوتاكيس: “حان الوقت لأن تختار بلادنا امرأة رئيسة للجمهورية”، مضيفاً أن اختيار قاضية من المحكمة العليا “يعكس احترامنا للعدالة”.

وتملك ساكلاروبولو مسيرة طويلة كقاضية في المحكمة العليا الإدارية، وأصبحت أول امرأة ترأس هذه الجهة القضائية في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بعد ترشيحها من قبل الحكومة السابقة برئاسة أليكسيس تسيبراس.