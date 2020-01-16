علاوي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق

حذر زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، من تكرار السيناريو السوري في العراق، في حال انسحبت القوات الأجنبية من البلاد، وفق ما أورده موقع “بغداد بوست”، اليوم الخميس.

وقال علاوي في بيان صحافي، أمس الأربعاء، “كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة آليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيتات الاشتباك، ونوعية الأسلحة المستخدمة، على أن يكون العراق كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد داعش وهي صاحبة القرار وليس غيرها، ألا يكون ساحة مفتوحة أمام القوى الإقليمية والدولية”.

وأبدى علاوي الذي استقال الأسبوع الماضي من عضوية البرلمان العراقي، استغرابه من “تجاهل تلك الأمور”، موضحاً أن هذا التجاهل جعل العراق أسيراً للوجود الدولي والإقليمي.

وتساءل علاوي: “لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة وتدفق أكثر من 90 % من أمواله عبر مصرف في نيويورك بحسب قرار مجلس الأمن، فمن هم المسؤولون عن ذلك ومن الذي سيتحمل تداعياته وأين دور القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا تتعالى أصواتها بالرفض بعد أن أوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن؟”.