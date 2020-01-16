إيران: الأوروبيون يذعنون “للتلميذ المتنمر” ترامب في الخلاف النووي

قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس إن ثلاث دول أوروبية انصاعت للتهديدات

الأمريكية بفرض تعريفات جديدة على بضائعها عندما قامت بتفعيل آلية تسوية المنازعات الواردة في الاتفاق النووي في خطوة ربما تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكانت طهران وقوى عالمية أخرى قد وقعت الاتفاق النووي في 2015.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات أمريكية مشددة على إيران قائلا إنه يريد اتفاقا جديدا أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر يقول “تأكد الاسترضاء. الدول الأوروبية الثلاث أسلمت ما تبقى من الاتفاق لتحاشي رسوم ترامب الجديدة. لن يفلح ذلك يا أصدقائي.

فأنتم تفتحون شهيته فحسب. أتذكرون التلميذ المتنمر في مدرستكم الثانوية؟”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد قالت يوم الأربعاء إن إدارة ترامب هددت بفرض رسوم نسبتها 25 في المئة على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسميا بمخالفة الاتفاق النووي.