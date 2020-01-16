النفط يرتفع بعد اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من توقيع طال انتظاره لاتفاق التجارة الأولى بين

الولايات المتحدة والصين والذي يمهد لقفزة في مشتريات الصين من منتجات الطاقة الأمريكية، بينما انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 64.30 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 58.11 دولار للبرميل.

وبموجب ما يسمى باتفاق المرحلة واحد الذي يدعو لهدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تلتزم الصين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من منتجات الطاقة من الولايات المتحدة بقيمة إضافية قدرها 50 مليار دولار على مدى عامين.

وقال فيريندرا شوهان محلل النفط لدى إنرجي أسبكتس “كان هذا توقيع رسمي لشيء جرى الاتفاق عليه بالفعل، لكن هذا يدعم بالتأكيد المعنويات”.

وتقول مصادر تجارية ومحللون إن الصين قد تواجه صعوبات للوفاء بالهدف ومن المرجح أن تكون مكاسب النفط محدودة قبيل ظهور المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات.

وقال شوهان إن بيانات رسمية أمريكية أظهرت انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية قدمت الدعم أيضا للأسعار.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 6.7 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 8.2 مليون برميل وفقا للإدارة.

كما قالت الإدارة إن إنتاج الولايات المتحدة زاد إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميا.

وقال يو.بي.إس إنه يتوقع أن يجري تداول برنت عند قاع نطاق بين 60 و65 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2020، طالما لم تقع اضطرابات للإمدادات في الشرق الأوسط.