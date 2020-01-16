بالتعاون مع الهلال الأحمر: محاضرة عن «الإسعافات الأولية» بمركز وادي قديد

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقديد التابعة لمحافظة خليص محاضرة توعوية عن الإسعافات الأولية وأهميتها للمجتمع بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، وذلك بمركز وادي قديد.

وتناولت المحاضرة التي ألقاها المدرب بفرع هيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبوزيد , طرق الإسعافات الأولية في حالات النزيف والكسور والحروق والتسمم , وتوضيح طرق الإنعاش القلبي الرئوي والأساليب الصحيحة عند نقل مصاب العمود الفقري والإغماء الناتج عن الصدمة العصبية , والتعريف برقم طوارئ الهيئة وتطبيق اسعفني في حالة مصادفتهم حادث مروري أو أي مشكلة طارئة قد يتعرض لها أي شخص – لا سمح الله – .

وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات “النادي الربيعي الاجتماعي. ” الذي تنفذه. لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقديد .