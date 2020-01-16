وكالة الطاقة: مخزونات النفط والإنتاج من خارج أوبك يحميان السوق من الصدمات

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء

في أوبك بقيادة الولايات المتحدة بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية سيساعد السوق في مواجهة الصدمات السياسية مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري “خطر رئيسي في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو”.

وتابعت “سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط خمسة أعوام بتسعة ملايين برميل توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية”.