“التعليم”: التعليق يشمل جميع منسوبي المدرسة في نطاق الحالة المناخية وعدم شمول المدارس

أكدت وزارة التعليم، أن التعليق يشمل جميع منسوبي المدرسة في نطاق الحالة المناخية حسب تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم: حرصًا من الوزارة على سلامة جميع منسوبي المدارس، ونظرا لما يطرأ من ظروف مناخية قد تستدعي تعليق الدراسة، عليه العمل وفق الآتي:

– تشكيل لجنة تتولى النظر بين الحاجة لتعليق الدراسة برئاسة مدير الإدارة وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة أو المحافظة، الدفاع المدني، أمانة المنطقة أو البلدية و أن يشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة.

– يقتصر تعليق الدراسة على المدارس الواقعة في نطاق الحالة المناخية وعدم تعميم التعليق على جميع مدارس الإدارة إلا في حالة شمول الحالة المناخية.

وأضاف التعميم: الالتزام بالتعليمات الواردة بدليل تعليق الدراسة والتأكيد على أولياء الأمور أن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمنع أبنائهم الذين يعانون من صعوبات صحية من الحضور في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بصورة من قرار التعليق، وبتقرير بعد زوال الحالة.