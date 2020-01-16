برئاسة النائب “المرزوقي”.. وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة لمعالجة مشاكل #سفير٢ والتوجه للملحقية في أمريكا

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، توجيهًا بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، لمعالجة مشكلات سفير2.

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الخميس: “صدر توجيه وزير التعليم بتشكيل فريق عمل برئاسة معالي الدكتور حاتم المرزوقي النائب للجامعات والبحث والابتكار لمعالجة أي إشكاليات إدارية أو إجرائية أو تقنية لدى المبتعثين أو في سفير٢، والتوجه حالًا للملحقية الثقافية في أمريكا لمباشرة المهمة، ورفع تقرير عن أي جوانب قصور والمتسبب بذلك”.