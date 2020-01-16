الهند تدعو رئيس وزراء باكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أكتوبر

قال مسؤولون هنود، اليوم الخميس، إن نيودلهي ستدعو رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستستضيفها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال المتحدث باسم الخارجية رافيش كومار، للصحفيين في نيودلهي: “الهند سوف تستضيف قمة رؤساء الحكومات في وقت لاحق من هذا العام، ووفقا للإجراءات المتبعة والمتعارف عليها داخل منظمة شنغهاي للتعاون، سوف يتم دعوة الدول الثمان الأعضاء بالإضافة إلى أربع دول تشارك بصفة مراقب وشركاء حوار دوليين آخرين”.

يشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تكتل أمني واقتصادي تقوده الصين، وانضمت إليها الهند وباكستان عام 2017، وتستضيف الهند قمة المنظمة لأول مرة هذا العام.

ويعود القرار الأخير بشأن ما إذا كان خان سوف يحضر القمة، المقررة في أكتوبر المقبل، إلى إسلام آباد.

يشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية، كانت الدول ترسل وزراء خارجيتها بدلا من رؤساء حكومتها.

وفي حال قرر خان المشاركة سوف تكون هذه أول زيارة يقوم بها للهند بصفته رئيس وزراء، مما يمهد الطريق أمام إجراء لقاء مع نظيره الهندي ناريندرا مودي واحتمالية إصلاح العلاقات بين الدولتين.

يشار إلى أن التوترات تفاقمت بين الجارتين النوويتين منذ أن نفذت جماعة مسلحة مقرها باكستان هجومًا انتحاريًا أودى بحياة 40 جنديًا في الشطر الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير في فبراير الماضي، مما دفع الهند لشن هجمات انتقامية.