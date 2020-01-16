مؤسسة النقد توقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إيقاف نشاط الوساطة في إعادة التأمين لشركتين، شركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة توافق الوسطاء المحدودة.

وقالت في بيان صحفي إن ذلك انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ 02 / 06 / 1424هـ والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وتابعت: “سيتم السماح لهما بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين”.

وأوضحت: “يأتي ذلك بعد ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركتين المُشار إليهما أعلاه بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين”.

ودعت المؤسسة جميع المؤَّمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.saأو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666. ​