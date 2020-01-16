طلاب تعليم الطائف يشعلون مسرح الحديقة الثقافية وطنياً

اختتم تعليم الطائف مساء اليوم مشاركته المسرحية في الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي على الواجهة البحرية في دورته الرابعة تحت شعار كيف نكون قدوة.

ونفذ تعليم الطائف وعلى خشبة المسرح أوبريت شموخ من تنفيذ طلاب مدارس شباب الفهد الاهلية ثم مسرحية سفر الهوامش من تأليف فهد الحارثي وتنفيذ ثانوية الأندلس الثانوية الحكومية.

كان ذلك بحضور المدير التنفيذي للملتقى بأمارة منطقة مكة المكرمة د . محمد المسعودي ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي والمدير التنفيذي للملتقى علي الحليفي ورئيس قسم النشاط الثقافي ومشرفي النشاط الثقافي وقادة المدارس المشاركة وأولياء أمور الطلاب المشاركين وجمع من الزوار ومرتادي الحديقة الثقافية ثم بعدها تنافس خمسة طلاب من تعليم الطائف عبر قصائدهم الوطنية.

وهم عمرو فايز القرشي،محمد إسماعيل الزهراني ، نايف بندر السفياني وعبدالرحمن إسماعيل الزهراني ، عزام محمد السالمي من المدارس التالية على التوالي ثقيف ، الاندلس ،ابن عثيمين ، الاندلس ، الإمام الدوري في مسابقة فصيح مكة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

كما شهد الجناح تفاعل عدد من الزوار والمرتادين مع مبادرة لغتي بالألوان ومع مبادرة الخط العربي في التصوير التشكيلي.

كما استمعوا على ما احتواه الجناح من مبادرات نوعية من الفريق القائم على الجناح

وقد سرروا بما شاهدوه من مبادرات نوعية وأعمال تعزز هوية اللغة العربية لدى الطلاب والطالبات.