إنشاء مركزين دوليين أحدهما لإعلام الإبل والآخر للأبحاث والدراسات في الرياض

كشف الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس ادارة المنظمة الدولية للإبل ورئيس مجلس ادارة نادي الإبل عن إنشاء المركز الدولي لأبحاث ودراسات الإبل، وسيكون تابع للمنظمة الدولية ومقره الرياض.

وقال إن المركز يهدف إلى تطوير ونشر الأبحاث العلمية والدراسات وتطوير الخبراء في مجالات الإبل وتوثيقها، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الكفيلة بتطوير منهجية علمية وعملية لذلك، وبناء قواعد معلومات الكترونية للأبحاث والدراسات عن كل ما يتعلق بالإبل، بما يحقق تنمية قطاع الإبل والتنمية المستدامة للمربين، وحفظ جميع الوثائق، وضبط التسجيل، واجراء وتطبيق الأبحاث والدراسات عن الإبل وفقا للأنظمة والتعليمات والاستراتيجيات التي يعتمدها المركز.

كما أوضح أن المركز سيهتم بإشراك مُلاك الإبل والمنتجين والمربين، في كل ما يتعلق بشؤون الإبل التي ترمي للنهوض بالمجال تحقيقا للشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة، وسيقيم المؤتمرات واللقاءات والندوات والأنشطة البحثية والدراسات ذات الصلة بشؤون الإبل، وتنظيمها والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، إضافة إلى إقامة شراكات مع الجهات البحثية المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بأبحاث ودراسات الإبل، وتقديم الدورات التدريبية العلمية المتصلة بمجالات الإبل ورعايتها سواء للعاملين في المركز او غيرهم.

كما أعلن عن إنشاء المركز الدولي لإعلام الإبل، وسيكون تابع للمنظمة الدولية ومقره الرياض.

وأشار إلى أن المركز سيعنى بنشر أخبار الإبل وتوثيقها وإنشاء قاعدة بيانات دولية لأخبار الإبل ومنح الشهادات التي توثق هذه الأخبار، وله في سبيل تحقيق هذا الهدف وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير منهجية علمية وعملية لذلك، وبناء قواعد معلومات الكترونية لأخبار الابل، بما يحقق حفظ جميع وثائقها، وضبط تسجيلها.

وقال:” سيقوم المركز باصدار أخبار الإبل وفقا للأنظمة والتعليمات التي يعتمدها المركز، إلى جانب نشر اخبار لمُلاك الإبل والمنتجين والمربين في كل ما يتعلق بشؤون الإبل، وإقامة المؤتمرات واللقاءات والندوات والأنشطة الإعلامية ذات الصلة بشؤون الإبل، وتنظيمها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك”.

وكشف أن المركز سيكون مطالب بإقامة شراكات مع الجهات المختلفة لتنسيق التعاون بينها في جميع المجالات ذات الصلة بنشر اخبار الإبل، وتقديم الدورات التدريبية الإعلامية المتصلة بنشر اخبار الإبل ورعايتها، سواء للعاملين في المركز أو غيرهم.