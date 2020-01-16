الخارجية الأمريكية: على المجتمع الدولي محاسبة إيران على إسقاط الطائرة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يجب على المجتمع الدولي محاسبة إيران على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، فترة سماح مدتها 90 يوماً لإنهاء صفقات في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني التي فرضت عليها واشنطن عقوبات جديدة في الأسبوع الماضي.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، تنتهي المهلة في 9 أبريل(نيسان) المقبل، لإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد، والتعدين، والصناعات التحويلية، والمنسوجات في اقتصاد إيران، والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة.