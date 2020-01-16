بكى فانهمرت عليه هدايا الخير .. الأمير#عبد_العزيز_بن_فهد يتبرع بـ 200 ألف ريال لحارس أمن سرقت دراجته #دراجه_حارس_الامن

ما إن بكى و انهمرت أدمعه على وجنتيه، حتى وجد أهل الخير و الإنسانية يتبرعون و يجزلون له العطايا في كرم جم .

هكذا جسدت المواقف الإنسانية قصة حارس أمن سرقت دراجته النارية في منطقة البلد بمحافظة جدة،حيث ناشد البحث عنها قبل أن يفصل من عمله، وظل يردد والدموع تذرف من عينه “ماعندي مواصلات إلا هي”.

و كان في مقدمة المربتين على كتفه و الموقرين لدموعه تلك صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد،الذي تبرع بمبلغ 200 الف ريال ليلقى الكثير من الاستحسان و المدح لفعلته الكريمة .

و كان متابعون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تعاطفوا مع رجل الأمن أبو حمود،الذي أصبح حديث مواقع التواصل و تفاعل الكثيرون مع مقطع فيديو انتشر له على نطاق واسع .

و استجاب لندائه و دموعه ممن استجابوا أيضا رجل الأعمال سعد آل مغني الذي فاجأه بتغريدة قال فيها : “ابشر ونا أبو أميره والله دموعك هذي غاليه وخلت عيونا تدمع لك مني هديه عشرون الف ريال الان توصلك اتمنى تتواصل معاي”

كما وعد الكثير من المتابعين بتوفير عمل له في حال خسارته لعمله و أعلن العديد من المتابعين عن تبرعات بعضها شمل دراجات بدلا من دراجته المسروقة