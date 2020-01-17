تنبيه عاجل… هطول أمطار غزيرة مع رياح بسرعة مثيرة على المدينة المنورة

حذرت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة جميع المواطنين والمقيمين من نزول الأودية وتوخي الحذر وذلك بعد ورود تنبيه متقدم وارد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة المتضمن لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية.

وبحسب الإنذار فإن بداية الحالة ستكون اليوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٠٥/٢٢.. ٢٠٢٠/٠١/١٧ م عند الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة ١٥:٠٠ عصراً وتشمل الحالة محافظات العيص – ينبع – العلا .

▪وعليه تهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الاخوة المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع ارشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وطالب المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني الجميع بعدم الخروج من المنازل الا للضرورة و عدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياة حتى وان كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة و اللوحات الاعلانية و واجهات المباني الكلادينج.

ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد وحماية البيئة.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات.