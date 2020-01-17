تريليون دولار القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة لـ”غوغل”

وصلت القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة لغوغل الى تريليون دولار للمرة الأولى الخميس، لتصبح رابع شركة تكنولوجيا أميركية تحقق هذا الانجاز.

وارتفع سعر سهم شركة الانترنت العملاقة 0,76 بالمئة خلال النهار، لتصل قيمة ألفابت الى تريليون دولار مع إغلاق التعاملات.

وتنضم مجموعة ألفابت في سيليكون فالي الى شركة آبل، التي حققت التريليون كقيمة سوقية عام 2018 وتجاوزته أمس الخميس الى 1,38 تريليون دولار، ومايكروسوفت التي وصلت قيمتها الى 1,26 تريليون دولار، وأمازون التي تخطت حاجز التريليون في أيلول/سبتمبر لكنها عادت وتراجعت الى 930 مليار دولا.

وغوغل هو محرك البحث الأكثر استخداما في العالم والذي أنتج نظام تشغيل أندرويد للهواتف الخلوية.

وألفابت تم تأسيسها عام 2015 كشركة قابضة تضم كيانات أخرى تعمل على مشاريع رائدة، وتشمل “وايمو” للسيارات الذاتية القيادة و”فيرلي” المختصة بعلوم الحياة.

وأعلنت الشركة العام الماضي أن الرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي سوف يتولى ايضا مهام رئاسة مجلس إدارة ألفابت، ما يثير تكهنات حول ما اذا كانت هناك عملية إعادة هيكلة جديدة يتم التخطيط لها.

وترقية بيتشاي سمحت لمؤسسي غوغل لاري بايج وسيرغي برين بالابتعاد عن العمليات اليومية للشركة.