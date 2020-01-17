إيران: خامنئي يؤم خطبة الجمعة لأول مرة منذ 8 سنوات

أفادت وكالة إيران الرسمية، أن مرشد إيران علي خامنئي سيؤم صلاة الجمعة، في طهران، اليوم، لأول مرة منذ 8 سنوات.

وخامنئي هو رسمياً من يؤم صلاة الجمعة، لكنه عادة ما يعهد بذلك لرجال دين، وفعل ذلك آخر مرة في مسجد المصلى في 3 فبراير (شباط) 2012 بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للثورة وفي خضم الأزمة الدولية حول ملف إيران النووي.

ولم توضح وسائل الإعلام الرسمية في إيران الأسباب التي دفعت خامنئي لإمامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع، ولم يذكروا موضوع الخطبة.

وبعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، ما أسفر عن مقتل 176 على متنها، واجه النظام احتجاجات يومية من قبل الطلاب والمواطنين الغاضبين بشكل متزايد من الطريقة التي تدار بها البلاد، وهم يهتفون بشعارات تطالب بتنحي المرشد والحرس والاستفتاء على نوع النظام.