يوفنتوس يسعى لتعزيز الصدارة وسط منافسة إنتر ولاتسيو بالدوري الإيطالي

يتطلع يوفنتوس لتعزيز صدارته لترتيب بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يستضيف بارما بعد غد الأحد في المرحلة العشرين للمسابقة.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه إنتر ميلان وست نقاط على لاتسيو، صاحب المركز الثالث، الذي لديه مباراة مؤجلة.

وحقق لاتسيو رقما قياسيا بالفوز في عشر مباريات متتالية، كما تغلب على يوفنتوس مرتين في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي في الدوري وكأس السوبر.

وبينما يواجه يوفنتوس ضيفه بارما صاحب المركز السابع، يخرج إنتر لمواجهة ليتشي المتعثر بعد غد الأحد، في حين يستقبل لاتسيو ضيفه سامبدوريا غدا السبت.

وجاء أداء يوفنتوس مقنعا نوعا ما في أول موسم له تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، وقدم أداء مميزا في بعض المباريات متسلحا بالطابع المميز لأسلوب لعب مدربه في الاعتماد على المواهب الفردية في الفريق.

وقال ساري في تصريحات عقب فوز فريقه على أودينيزي 4 / صفر، في كأس إيطاليا: “لدينا فريق بإمكانيات كبيرة ويعطي شعورا عاما بقدرته على فعل المزيد والتطور.

وكان ساري أراح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقضي موسمه الثاني في مدينة تورينو، بعد أن سجل تسعة أهداف في أخر ست مباريات ببطولة الدوري، حيث يتنافس مع البلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان وشيرو إيمبولي قائد لاتسيو على لقب هداف الدوري.

ويتقاسم رونالدو ولوكاكو وصافة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا لكل منهما، فيما يتصدر إيمبولي ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفا.

وسجل لوكاكو هدفين في مرمى كالياري ببطولة الكأس، في المباراة التي فاز بها فريقه 4 / 1، بعدما سبق أن أحرز هدفين في أخر ثلاث مباريات لفريقه ببطولة الدوري.

وأبدى أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، ثقته في اكتمال صفوف الفريق بعودة بعض المصابين مثل نيكولو باريلا والتشيلي أليكسيس سانشيز.

وقال كونتي: “أنهينا النصف الأول من الموسم في بطولة الدوري، حصلنا على 46 نقطة رغم الصعوبات التي واجهناها، لكنها تركتنا في وضع قوي الآن”.

وأضاف: “لن يكون النصف الثاني من الموسم سهلا، لكننا بدأنا في رحلتنا ونود الاستمرار في التطور والحفاظ على القدر المناسب من الصبر للجمع بين الفوز والأداء”.

ويلتقي لاتسيو مع ضيفه سامبدرويا، حيث سجل مهاجمه إيمبولي ثلاثة أهداف في آخر مباراتين بالدوري، فيما يستضيف ساسولو فريق تورينو ويحل فيورنتينا ضيفا على نابولي في مباريات يوم غد السبت.

وفي مباريات أخرى تقام بعد غد الأحد، يستضيف يوفنتوس فريق بارما، ويلعب ميلان مع ضيفه أودينيزي، ويحل فيرونا ضيفا على بولونيا، ويستضيف بريشيا كالياري، ويحل إنتر ضيفا على ليتشي ويلعب روما خارج ملعبه أمام جنوه،وتختتم المرحلة بلقاء يستضيف فيه أتالانتا فريق سبال يوم الإثنين المقبل.