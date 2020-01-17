ميليشيا الحوثي تخرق الهدنة في الحديدة

قالت مصادر عسكرية ميدانية في محافظة الحديدة باليمن، إن ميليشيا الحوثي استهدفت، أمس الخميس، مواقع القوات اليمنية المشتركة بمديرية حيس، جنوب المحافظة على الساحل الغربي لليمن، بمختلف أنواع الأسلحة.

ووفقاً لما أوردته وكالة “2 ديسمبر” الإخبارية، خرقت الميليشيات الحوثية الهدنة مجدداً وقصفت مواقع القوات المشتركة في حيس مستخدمة أسلحة رشاشة متوسطة عيار 14.5 وأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف.

كما أشارت المصادر إلى أن الميليشيا أطلقت نيران أسلحتها القناصة على مواقع أخرى بالمديرية خلال ساعات الظهيرة.

ورفعت الميليشيا الحوثية من انتهاكاتها اليومية لهدنة أممية تنص على وقف إطلاق النار في المحافظة، وتقوم بعمليات قصف واسعة على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية بشكل يومي في مناطق متفرقة جنوب الحديدة.