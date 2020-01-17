استهداف مركبة محملة تابعة للسفارة الأمريكية بالعراق

أفاد مصدر أمني في العراق، اليوم الجمعة، باستهداف مركبة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية في محافظة المثنى.

ونقلت “السومرية نيوز” عن المصدر الأمني، قوله: إن “عبوة صوتية انفجرت على عجلة محملة بمواد لوجستية تابعة إلى السفارة الأمريكية في بغداد لدى مرورها على الطريق الدولي في المثنى، دون وقوع أية أضرار”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً في ملابساته”.

ويذكر أن السفارة الأمريكية تعرضت نهاية العام الماضي لهجوم كبير، ومحاولات اقتحام، رفضاً لغارات أمريكية استهدفت مقار ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.