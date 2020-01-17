زلزال يضرب شمال شرقي إيران بقوة 4.5 درجة

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران.

وحددت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران مركز الزلزال على مسافة 48 كلم من منطقة سنكان خواف وعلى عمق 8 كيلومترات، ووقت وقوعه في الساعة السابعة و23 دقيقة حسب التوقيت المحلي، بحسب وكالة أنباء فارس.

ولم تذكر التقارير الواردة حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء وقوع الزلزال.

وتتعرض إيران لزلازل نظراً لأنها تقع في منطقة فوالق رئيسية من بينها زلزالان أكثر دموية ، وقع أحدهما في شهر حزيران/يونيو عام 1990 وبلغت

قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر مخلفا 37 ألف قتيل و 100 الف مصاب في محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران .

وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في كانون اول / ديسمبر 2003 وأسفر عن مقتل 31 ألف شخص.