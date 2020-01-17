بالونات حارقة من غزة تسقط جنوب إسرائيل

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن عدة بالونات حارقة تم إطلاقها من غزة سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة أشدود جنوب إسرائيل، اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، إن خبراء مفرقعات يتعاملون مع البالونات الحارقة.

يأتي ذلك بعد إطلاق قذائف وبالونات حارقة، أمس الخميس، وأول أمس الأربعاء، من القطاع إلى إسرائيل،ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وردت إسرائيل بقصف بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونددت حماس، بالقصف الإسرائيلي واعتبرته: “استمرارا للعدوان الذي لا يكاد يتوقف على القطاع”.