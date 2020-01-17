“إمارة عسير”: لا صحة لصدور توجيه بنشر أسماء وأرقام المسؤولين بالمنطقة

نفى المشرف على الشؤون الإعلامية، المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بنشر أسماء أرقام هواتف جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين والقضاة والمشايخ والأعيان في المنطقة، وإلزامهم بالرد على أي اتصال يردهم وقت الدوام الرسمي.

وأكد أن إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز وغيرها من الإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة والمعروفة، وسمو أمير منطقة عسير يستقبل المواطنين في المجلس العام بالإمارة في أوقات محددة ومعروفة.

وطالب متحدث إمارة منطقة عسير تحري الدقة وعدم نشر وتداول أي معلومات لم تصدر من الجهة المعنية، والتأكد من صحة أي معلومة قبل إعادة نشرها.