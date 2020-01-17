المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: أدرجنا قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن واشنطن أدرجت قائدا كبيرا في الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب، مشيدًا بقرار بريطانيا تصنيف حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب.

وأكد خلال مؤتمر، اليوم الخميس، أن النظام الإيراني يواصل قمع شعبه خاصة وأن واشنطن تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع وسيتم محاسبتهم، مشيرًا إلى أن هناك مقاطع فيديو أظهرت جثثًا لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات.

وأضاف أن واشنطن نجحت في جعل الثمن باهظا على النظام الإيراني ومن يساعده في ظل اعتراف روحاني بخسارة النظام المادية الهائلة جراء العقوبات، مؤكدًا أن النظام الإيراني أمام أزمة مصرفية كبيرة.