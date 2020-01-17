تواصل برنامج تدريب المفتشين المشاركين في أعمال تعداد السعودية ٢٠٢٠ بالطائف

تواصلت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي للمفتشين المشاركين في أعمال مشروع التعداد العام للسكان والمساكن ٢٠٢٠ بمحافظة الطائف في مرحلته الأولى بمشاركة أكثر من ١٣٠ متدرباً وذلك بمسرح الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بحضور فهد المطيري نائب أول مشرف تعداد السعودية ٢٠٢٠ ومنسوبو تعداد السعودية ٢٠٢٠.

وتضمنت الفعاليات العديد من المحاضرات تناولت شرح عد الأفراد القاطنين بالمساكن العامة وعد الفئات الخاصة وأعمال باحث الشمولية شرح النظام المكتبي الألي وتدريب عملي على استخدام نظام المراجعة المكتبية وتدريب عملي على استيفاء استمارة التعداد للأسر على الجهاز اللوحي.

ومن المقرر أن يختتم مساء غدا السبت فعاليات البرنامج التدريبي للمفتشين والتي تشتمل على الترتيبات التي تسبق العد والتوعية الإعلامية وإرشادات الأمن والسلامة قواعد السلوك المهني ومناقشة عامة لتختتم فعاليات البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ٧ أيام بالتقييم.