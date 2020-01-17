بالفيديو.. الخلاف يظهر في صلاة الجمعة.. لماذا غادر روحاني قبل خامنئي؟

وسط التقارير المتواترة من وسائل إعلام إيرانية بشأن خلافات الداخل الإيراني على خلفية كارثة الطائرة الأوكرانية التي أسقطها صاروخ إيراني بعد إقلاعها من مطار طهران، رصدت الكاميرات لقطة غير اعتيادية من قبل الرئيس حسن روحاني تجاه المرشد علي خامنئي خلال صلاة الجمعة، التي كان التلفزيون الإيراني يبثها مباشرة على الهواء.

وأثار مقطع فيديو يظهر روحاني وهو يستعجل بالنهوض رغم أن خامنئي كان لم ينته بعد من “التسليم”، جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الخلاف بين الرجلين خاصة في ملف التعامل مع أزمة الطائرة الأوكرانية.

وقال ناشطون إن وسائل الإعلام المقربة من خامنئي، انتقدت روحاني بسبب هذا الموقف، وسط خلافات بدأت تظهر رحاها بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري، في قضية الطائرة الأوكرانية.

وبدأت الخلافات بين مؤسسات السلطة في إيران تطفو على السطح، إذ حاولت الحكومة الإيرانية الاثنين إلقاء اللوم على الجيش والكشف أنها لم تكن تعلم حقيقة ما حصل إلا بعد عدة ساعات.

وبعدما شهدت طهران على الصعيد الرسمي توحيدا في جميع خطاباتها بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلا أنها بدت هشة وغير متوازنة بالتعامل مع ملف الطائرة الأوكرانية.

وأُسقطت الطائرة من طراز بوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بصاروخ بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران قبل فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وجاء إسقاط الطائرة التي كانت متوجهة إلى كييف بعد ساعات على إطلاق طهران سلسلة صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون، ردا على قتل واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

ونفت السلطات الإيرانية في البداية الاتهامات الغربية التي استندت إلى معلومات استخباراتية بأن صاروخا أصاب طائرة الركاب، قبل أن تقر بالأمر السبت.

واتهم الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحفي الحرس الثوري بتضليلهم بالمعلومات حول الطائرة التي يزعمون أنها أسقطت بالخطأ، ومؤكدا أن رئيس الحكومة حسن روحاني لم يعلم بحقيقة ما حصل سوى ظهر الجمعة وذلك بعد أقل من 24 ساعة من ضرب الطائرة.