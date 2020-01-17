بالصور: الطالب عزام من الطائف يحقق جائزة فصيح مكة

حقق الطالب عزام السالمي من مدرسة الامام الدوري بتعليم الطائف لقب فصيح مكة وذلك بعد حصوله على المركز الأول في مسابقة فصيح مكة والتي تنظمها جامعة الطائف على مسرح الحديقة الثقافية بالواجهة البحرية وعلى مستوى محافظات منطقة مكة المكرمة وحصوله على مكافئة المركز الأول وهي ثلاثة آلاف ريال.

وتأتي هذه المسابقة ضمن فعاليات الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة بلغة القرآن في دورته الرابعة ، وقد حددت اللجنة شروطاً عدة للمسابقة من بينها أن يكون النص باللغة العربية الفصحى ، ومراعاة قواعد الإلقاء وتمثيل المعنى عند الإلقاء وإلقاء النص حفظا لا قراءة ، وللمشارك حرية اختيار النص مع الالتزام بــ ( 10 أبيات الشعر ) – ( 200 كلمة للنثر) وأن يراعي النص الالتزام بالآداب العامة والذوق العام.

وهنأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الطالب السالمي وأسرته ومدرسته ومكتب التعليم التابعة له المدرسة وإدارة النشاط الطلابي مديرًا ومشرفي النشاط الثقافي على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجازات الإدارة وتتويج تعليم الطائف بالمركز الأول في فصيح مكة.

متمنيًا لطلاب تعليم الطائف مزيداً من التألق في مختلف المنافسات وفي جميع المحافل التعليمية على المستوى المحلي أو الاقليمي أو العالمي.

وكان قد شارك في المراحل الأولى من المسابقة ٥ طلاب من تعليم الطائف هم الطالب عمرو فايز القرشي والطالب محمد إسماعيل الزهراني والطالب نايف بندر السفياني والطالب عبدالرحمن إسماعيل الزهراني والطالب عزام محمد السالمي.

يذكر أنه قد حضر ختام المسابقة المدير التنفيذي للملتقى بتعليم الطائف ومشرفي النشاط الثقافي ولجان التحكيم وعدد كبير من المتسابقين ومرتادي الحديقة الثقافية.

وقد استدل الستار على مشاركة تعليم الطائف في الحديقة الثقافية لملتقى مكة الثقافي بجدة بعض أن شاركت بأربع مبادرات نوعية قدمتها إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات بالإضافة إلى العروض والأوبريتات والمسرحيات والمعرض المصاحب.

حيث شهد الجناح خلال أسبوع العديد من الزوار ومرتادي الحديقة منذ مختلف الفئات والجنسيات والمهتمين بالإضافة إلى كبار السن ، حيث تميز الجناح في جذب الزوار والمرتادين بفاعلياته المميزة.