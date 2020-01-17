بعد مقتل عاملة.. الفلبين تحظر على مواطنيها العمل في الكويت

صادق الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الجمعة مجددا على قرار حظر سفر مواطنيه إلى الكويت، بعد اتهامات بمقتل فلبينية من طرف رب عملها في تكرار للأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 2018.

ويعمل في الكويت حوالي 240 ألف فلبيني بأعمال مختلفة، من ضمن 3 ملايين فلبيني في الخارج، بحثا عن مرتبات لا يمكنهم تحصيلها في بلدهم، وتمثل الأموال التي يرسلها العمال المغتربون 10 بالمئة من اقتصاد البلاد.

وأكد وزير العمل سيلفيستر بيلو الخميس أن التشريح الأول الذي جرى في الكويت خلص إلى أنها توفيت بسبب سكتة قلبية ناتجة عن إصابات جسدية، في حين خلص تحقيق الحكومة الفلبينية إلى اعتداء من الوفاة نتيجة اعتداء من نوع آخر، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت وزارة العمل في بيان منفصل أن قرار المنع يشمل جميع الفلبينيين باستثناء العمال المهرة ومن لم تنته عقودهم بعد.

وأكد بانيلو أن المنع لن يرفع إلاّ بعد التزام الكويت بتطبيق كامل الاتفاق الموقع عقب أزمة عام 2018، والذي يوفر ضمانات أمنية للعمال الفلبينيين.