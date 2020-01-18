شاهد: إحراق صور قاسم سليماني بالتزامن مع كلمة خامنئي 

قام متظاهرون في إبران بإحراق صوراً لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني يوم أمس الجمعة في الوقت الذي كان فيه زعيم نظام الملالي علي خامنئي يلقي كلمة في صلاة الجمعة بطهران.

وقام أعضاء معاقل الانتفاضة إما بتمزيق صور الجزّار قاسم سليماني أو إحراقها في مختلف أنحاء طهران ومدن أخرى بما في ذلك كرمان وزنجان وإيرانشهر وفسا وشوشتر ولاهيجان وتبريز وزاهدان ومسجد سليمان.

وكان خامنئي قد قال في خطابه أمس إن مئات من الأشخاص الذين يهينون صورة قاسم سليماني، ليسوا إيرانيين وبذلك أبدى إحباطه ويأسه من غضب شباب الانتفاضة على نظام الملالي والجزار قاسم سليماني.

وجاءت هذه النشاطات في وقت كانت فيه القوات الأمنية والقمعية في حالة التأهب الكامل نظرًا إلى إقامة صلاة الجمعة بطهران ومسيرة أزلام النظام في المدن الأخرى.