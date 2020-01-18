بن حثلين معلقاً على إعدام أستراليا للإبل: نسعى لـ”بدوّنة” الأستراليين

أكد رئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل فهد بن حثلين أن المنظمة بحثت مؤخراً موضوع ذبح الابل في استراليا وتم اعداد خطة للمدى القصير والطويل برغم عزم الحكومة الاسترالية لإعدام الابل.

وقال خلال تصريحات: تواصلنا مع الحكومة هناك من خلال التراسل والتواصل فنحن كمنظمة دولية وقدمنا لهم اقتراحاً بعملية “بدونة الاستراليين” وهو اقتراح حقيقي من جانبنا لإدخالهم للحياة البدوية التي كنا نعيشها سابقا في المملكة وذلك من خلال اقامة مهرجانات ببلدهم.

حيث سيبدأ المزارعين وغيرهم بتربية الابل لديهم وذلك للكسب المادي ويحتاج منا لعمل توعية لملاك المزارع وذلك من خلال المقابلات والمسؤولين حيث رحبت استراليا بالفكرة لأبعد درجة.

وكان بن حثلين قد عقد اجتماعاً مع ممثل المنظمة في أستراليا، ومالك أحد أكبر مزارع الإبل في بلاده باتريك ماجو.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وضع الإبل الحالي في أستراليا، وكيفية الاستفادة من الأعداد الكبيرة والمتزايدة هناك، وتحسين بيئة معيشة الإبل، وتطبيق الإجراءات القانونية الدولية للتعامل معها والحفاظ عليها، وبحث كيفية تصديرها للدول التي تكون بحاجة للحوم وألبان الإبل، واستثمار جلودها.

وأكد بن حثلين أن المنظمة الدولية للإبل تتابع مع مندوبيها وممثليها وجهات الاختصاص أوضاع الإبل في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تحسين سبل رعايتها ومعيشتها وطرق التعامل معها ونقلها، كاشفاً عن وجود خطتين إحداهما قصيرة المدى، تعنى بالحد من بعض الممارسات السلبية الموجودة حالياً، وأخرى طويلة المدى ترمي إلى الاستفادة القصوى من الإبل.

من جانبه، أبدى ماجو سعادته بالاجتماع مع بن حثلين، مؤكداً أنه شخصية مميزة ويتمتع برؤى مستقبلية رائعة ستُحلِّق بقطاع الإبل نحو آفاق واسعة، موضحاً أنهم من خلال الجهات المعنية في أستراليا سيعملون بجد للتعاون مع المنظمة الدولية من أجل الحفاظ على الإبل وتحسين ظروف معيشتها، وطرح الوسائل المناسبة للاستفادة منها.