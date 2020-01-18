بعد وصفه بـ”المهرج”: ترامب يحّذر خامنئي.. كن حذراً في كلامك

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مرشد ايران علي خامنئي أن يكون “حذرا جدا في كلامه”.

وعلق ترامب على كلام خامنئي يوم أمس الجمعة في تغريدة على تويتر قائلا “ما يسمى بالقائد الأعلى لايران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها.

ووفق ترامب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة “الشريرة” ووصف بريطانيا وفرنسا والمانيا بــ”خدّام أميركا”، كان خاطئا.

وأضاف ترامب في تغريدته : اقتصادهم ينهار، وشعبهم يعاني. يجب أن يكون حذرا جدا في كلامه.