قراصنة أتراك يخترقون مواقع حكومية يونانية

ادعى قراصنة أتراك أنهم اخترقوا لأكثر من 90 دقيقة مواقع إلكترونية يونانية تابعة للبرلمان ووزارتي الخارجية والاقتصاد بالإضافة إلى البورصة.

وبررت مجموعة القرصنة التركية “إنكا نيفرلير تيم” في منشور على فيس بوك عملها بالقول إن “اليونان تهدد تركيا في بحر إيجه وفي شرق المتوسط”.

وجاءت قرصنة المواقع في وقت أجرى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، محادثات في أثينا قبل يومين من مؤتمر برلين الذي من المتوقع أن يحضره هو وفايز السراج.

وتدعم أنقرة حكومة السراج وميليشياتها الإخوانية.

وقبل يومين من المؤتمر، التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع حفتر حاضاً إياه على “الحفاظ على موقف بناء في برلين”.